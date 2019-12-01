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Ксения Бородина допустила истерику на глазах у дочери Маруси

Кто активно следит за жизнью Ксении Бородиной, тот знает, что ее старшая дочь Маруся занимается художественной гимнастикой. Дочь телеведущей уже успела поучаствовать в престижных детских соревнованиях, а ее мать часто посещает эти мероприятия в качестве зрителя, устроив на оном из них истерику.


Не так давно были соревнования, из-за которого Бородина сильно волновалась. Она не смогла сдержать эмоции и в результате устроила истерику, свидетелем которой стала ее дочь. Но, немного остыв, Ксения раскритиковала себя, так как из-за скандала могла пострадать Маруся.

Как объяснила ведущая "Дома-2", в этот день было очень важное событие - ее ребенок впервые участвовал в соревнованиях с мячом. В целом, Маруся справилась отлично, хоть и не без сложностей. А вот ее мама так волновалась, что прямо во время выступления выплеснула свои эмоции.

Ксения Бородина допустила истерику на глазах у дочери Маруси

Все дело в том, что при выполнении трюка Маруся чуть не упустила мяч. Это могло стоить ей плохих оценок, но, собравшись с силами, девочка достойно завершила выступление, заняв при этом первое место.

Как сказала позже Ксения, нельзя ругать ребенка в ответственный момент, так как ребенок будет зацикливаться на этом. Выступление с мячом для дочки было в новинку, при этом она ни разу не уронила мяч, заняв первое место.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:08

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