Ксения Бородина допустила истерику на глазах у дочери Маруси





Не так давно были соревнования, из-за которого Бородина сильно волновалась. Она не смогла сдержать эмоции и в результате устроила истерику, свидетелем которой стала ее дочь. Но, немного остыв, Ксения раскритиковала себя, так как из-за скандала могла пострадать Маруся.Как объяснила ведущая "Дома-2", в этот день было очень важное событие - ее ребенок впервые участвовал в соревнованиях с мячом. В целом, Маруся справилась отлично, хоть и не без сложностей. А вот ее мама так волновалась, что прямо во время выступления выплеснула свои эмоции.Все дело в том, что при выполнении трюка Маруся чуть не упустила мяч. Это могло стоить ей плохих оценок, но, собравшись с силами, девочка достойно завершила выступление, заняв при этом первое место.Как сказала позже Ксения, нельзя ругать ребенка в ответственный момент, так как ребенок будет зацикливаться на этом. Выступление с мячом для дочки было в новинку, при этом она ни разу не уронила мяч, заняв первое место.