Подтвердились слухи о беременности молодой жены Бориса Грачевского
Известный российский режиссер и основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский снова станет отцом. Это радостное событие должно произойти в семье Бориса Юрьевича уже в следующем году. Беременность его молодой супруги удалось подтвердить, несмотря на все попытки будущего отца скрыть этот факт.
Сам Грачевский, судя по всему, не хотел предавать эту информацию огласке и даже не комментировал слухи о том, что его супруга находится в положении. Однако недавно на одном из светских мероприятий все же появился в компании жены с заметно округлившимся животом. Сама жена Грачевского позднее поделилась этой радостной вестью со всеми, опубликовав на своей страничке в социальной сети Instagram соответствующий снимок, которые не оставляет сомнений в том, что в будущем семью режиссера ожидает пополнение.
Сейчас поклонники гадают, на каком сроке беременности находится Белоцерковская. Многие уверены, что речь идет примерно о 3-4 месяце. Впрочем, больше всего окружающие обращают внимание на то, что супруги счастливы и не скрывают своей радости. Сам глава семейства все еще не прокомментировал свой новый статус.
Сам Грачевский, судя по всему, не хотел предавать эту информацию огласке и даже не комментировал слухи о том, что его супруга находится в положении. Однако недавно на одном из светских мероприятий все же появился в компании жены с заметно округлившимся животом. Сама жена Грачевского позднее поделилась этой радостной вестью со всеми, опубликовав на своей страничке в социальной сети Instagram соответствующий снимок, которые не оставляет сомнений в том, что в будущем семью режиссера ожидает пополнение.
Сейчас поклонники гадают, на каком сроке беременности находится Белоцерковская. Многие уверены, что речь идет примерно о 3-4 месяце. Впрочем, больше всего окружающие обращают внимание на то, что супруги счастливы и не скрывают своей радости. Сам глава семейства все еще не прокомментировал свой новый статус.