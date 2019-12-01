Подтвердились слухи о беременности молодой жены Бориса Грачевского





Сам Грачевский, судя по всему, не хотел предавать эту информацию огласке и даже не комментировал слухи о том, что его супруга находится в положении. Однако недавно на одном из светских мероприятий все же появился в компании жены с заметно округлившимся животом. Сама жена Грачевского позднее поделилась этой радостной вестью со всеми, опубликовав на своей страничке в социальной сети Instagram соответствующий снимок, которые не оставляет сомнений в том, что в будущем семью режиссера ожидает пополнение.Сейчас поклонники гадают, на каком сроке беременности находится Белоцерковская. Многие уверены, что речь идет примерно о 3-4 месяце. Впрочем, больше всего окружающие обращают внимание на то, что супруги счастливы и не скрывают своей радости. Сам глава семейства все еще не прокомментировал свой новый статус.