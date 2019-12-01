АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

Подтвердились слухи о беременности молодой жены Бориса Грачевского

Известный российский режиссер и основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский снова станет отцом. Это радостное событие должно произойти в семье Бориса Юрьевича уже в следующем году. Беременность его молодой супруги удалось подтвердить, несмотря на все попытки будущего отца скрыть этот факт.
Подтвердились слухи о беременности молодой жены Бориса Грачевского

Сам Грачевский, судя по всему, не хотел предавать эту информацию огласке и даже не комментировал слухи о том, что его супруга находится в положении. Однако недавно на одном из светских мероприятий все же появился в компании жены с заметно округлившимся животом. Сама жена Грачевского позднее поделилась этой радостной вестью со всеми, опубликовав на своей страничке в социальной сети Instagram соответствующий снимок, которые не оставляет сомнений в том, что в будущем семью режиссера ожидает пополнение.

Сейчас поклонники гадают, на каком сроке беременности находится Белоцерковская. Многие уверены, что речь идет примерно о 3-4 месяце. Впрочем, больше всего окружающие обращают внимание на то, что супруги счастливы и не скрывают своей радости. Сам глава семейства все еще не прокомментировал свой новый статус.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эмин Агаларов поздравил сыновей-близнецов с…
Неврологи дали советы людям, страдающим болями в…
Экс-супруг Оксаны Воеводиной угрожает ей и…
Эксперты рассказали о помощи пармезана в защите от…
Александр Хлопков из группы «Маленький принц» забрал дочь у бывшей…
Названы ТОП-5 смартфонов этой осени на…
Подтвердились слухи о беременности молодой жены Бориса…
Эксперты назвали поломки автомобиля, после которых от него лучше поскорее…
Альбина Джанабаева провела выходные на ледовом…
Экс-солист группы «А-Мега» Добрынин объяснил причины распада…
Звезда “Дома-2” Даша Пынзарь опоздала на самолет и лишилась подарков для…
Звезда "Дома-2" Мария Кохно не скупится на комплименты в адрес Романа…
Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE…
Экс-участница проекта "Дом-2" Надя Ермакова осудила Влада Жемчугова за…
Участницу проекта "Дом-2" Ольгу Рапунцель уличили в обмане по поводу второй…
«Мне не нужны разочарования»: Гарик Сукачев рассказал о сложностях…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель решила запустить в Instagram марафон "Роды без страха о…
Apple инвестировала в борьбу с ВИЧ/СПИД 220 миллионов…
Экс-участница проекта "Дом-2" Алина Галимова: "Никита Рудаков обещал уйти вслед за…
Ученые изобрели устройство для захвата вредного дыма с…
Участница проекта "Дом-2" Розалия Райсон пожаловалась, что их пару с Андреем Шабариным обсуждают чаще…
Найден метод быстрого изготовления углеродных…
Ксения Бородина допустила истерику на глазах у дочери…
Google запретила рекламу лечения стволовыми…
Тело звезды "Дом-2" Екатерины Колисниченко жутко отекло после…
Дерматологи рассказали, могут ли красные родинки быть…
Ксения Бородина: "Рядом с Собчак у меня поджилки…
Специалисты назвали продукты для повышения…
На концерте Ольги Бузовой мужчина уснул во втором…
Экран Samsung Galaxy S11 подтвердили на фото защитного…
Андрей Аршавин уехал со своим сыном за…
Не только совы и жаворонки: эксперты рассказали о третьем хронотипе…
Модернизированный бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» поступил на…
Экс-участница "Дом-2" Кристина Дерябина высказалась о любви к…
Медики сообщили о вреде горячих…
Анна Семенович публично рассекретила своего…
Ученые: Занятия ушу замедлили прогрессирование…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова появилась не мероприятии с немытой…
Дана Борисова посмеялась над слухами о беременности от Алексея…
Газета Le Monde сообщила о "победе" России над…
Просмотреть все новости