Экс-супруг Оксаны Воеводиной угрожает ей и сыну

Оксана Воеводина сообщила, что после разрыва взаимоотношений с супругом не имеет никаких связей. Модель не теряет надежду, что они останутся в дружеских отношениях ради их сына. Она не будет противиться его встречам с наследником, считая, что родители одинаково должны участвовать в жизни ребенка. Оксана Воеводина признается, что сердиться не станет, если у экс-супруга начнется роман с другой женщиной, но сама пока новых отношений не хочет. Теперь с проблемами в личной жизни ей приходится бороться самостоятельно.Также она сообщает, что король Малайзии Мухаммад V угрожает ей и сыну. Некие люди настойчиво просят ее прекратить судебную тяжбу о взыскании алиментов. Оксана Воеводина ради безопасности сменила место проживания и ждет помощи от правоохранительных органов.Сейчас модель все свое время посвящает сыну и своим проектам. На официальной странице в Instagram признается, что принимает участие в собеседованиях, развивает одновременно три проекта, повышает свою квалификацию и воспитывает сына. У Оксаны Воеводиной не хватает времени даже чтобы нормально поспать, но она всегда умеет прекрасно выглядеть.