Экс-солист группы «А-Мега» Добрынин объяснил причины распада коллектива





, — признался Добрынин.В соответствии с его словами, он живёт в счастливом браке со своей женой Викторией. Их отношения продолжаются 11 лет, однако свадьба состоялась всего 4 года назад. Пара растит общего ребёнка. В настоящее время музыкант выступает в составе ансамбля Покровского. Добрынин отметил, что рад возможности работать в сфере искусства, но в планах имеется мысль о реанимации коллектива «А-Мега».