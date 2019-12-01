Экс-солист группы «А-Мега» Добрынин объяснил причины распада коллектива
Экс-солист музыкальной группы «А-Мега» Олег Добрынин рассказал о причинах распада коллектива. В эфире проекта «Звезды сошлись» он сообщил, что 11 лет назад прекращение работы звёздного состава было вызвано амбициями участников.
«Мы в то время были совсем молодыми. Все пытались перетянуть одеяло на себя. Ребятам предлагали достаточно интересные в коммерческом плане контракты. Я попытался удержать их, однако не сумел. Все думают, что мы получали большие гонорары. Это заблуждение. “А-Мега” являлась очень коммерческим проектом. Продюсеры получали высокий доход. У нас было только 10% от всего уровня», — признался Добрынин.
В соответствии с его словами, он живёт в счастливом браке со своей женой Викторией. Их отношения продолжаются 11 лет, однако свадьба состоялась всего 4 года назад. Пара растит общего ребёнка. В настоящее время музыкант выступает в составе ансамбля Покровского. Добрынин отметил, что рад возможности работать в сфере искусства, но в планах имеется мысль о реанимации коллектива «А-Мега».
«Мы в то время были совсем молодыми. Все пытались перетянуть одеяло на себя. Ребятам предлагали достаточно интересные в коммерческом плане контракты. Я попытался удержать их, однако не сумел. Все думают, что мы получали большие гонорары. Это заблуждение. “А-Мега” являлась очень коммерческим проектом. Продюсеры получали высокий доход. У нас было только 10% от всего уровня», — признался Добрынин.
В соответствии с его словами, он живёт в счастливом браке со своей женой Викторией. Их отношения продолжаются 11 лет, однако свадьба состоялась всего 4 года назад. Пара растит общего ребёнка. В настоящее время музыкант выступает в составе ансамбля Покровского. Добрынин отметил, что рад возможности работать в сфере искусства, но в планах имеется мысль о реанимации коллектива «А-Мега».