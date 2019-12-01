«Мне не нужны разочарования»: Гарик Сукачев рассказал о сложностях карьеры





Как отмечает сам исполнитель, в свое время в него верил лишь один человек – известный музыкант Сергей Галанин. В те времена его группа еще не была популярной, но он все равно остался, поскольку поверил Сукачеву и искренне надеялся, что в течение ближайших месяцев все наладится. Многие же из коллег, вспоминает артист, посчитали, что его идеи совершенно глупы и не имеют никакого шанса на успех, некоторые из них даже были уверены, что в скором времени о Сукачеве все вокруг позабудут. Однако судьба распорядилась немного иначе.При этом, своей лучшей работой музыкант считает альбом под названием «Реки», который стал последней пластинкой группы «Бригада С». По словам Сукачева, вдохновение он находит в своем ближайшем окружении, однако после выпуска последнего альбома он все же решил, что двигаться дальше просто некуда. А вот кумиров у исполнителя никогда не было, более того, он утверждает, что если бы ему предложили встретиться с кем-то из легенд музыки, он отказался бы от этой возможности. «Мне не нужны разочарования», - поясняет свою позицию артист.