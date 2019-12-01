Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова появилась не мероприятии с немытой головой

Поклонники Ольги Бузовой не упустили из вида тот факт, что на сцену Concert Hall в Туле она вышла с грязными волосами. В итоге популярной певице дали совет, чтобы она более тщательно следила за своим внешним видом и как можно чаще принимала душ.В своем личном блоге Ольга Бузова отметила, что очень хорошо относится к жителям Тулы, и ей понравилось у них выступать. Однако злостные пользователи Сети буквально засыпали звезду не хорошими комментариями. Ей советовали пойти и вымыть голову, писали о том, что у нее нет голоса и пора прекратить петь.Были и те, кто подчеркнул, что вечер был на самом деле очень шикарный, а Ольга во время выступления выложилась на все 100 процентов. По их словам, в концертном зале царила невероятная положительная энергетика. Те, кто говорил об Ольге Бузовой с восхищением, как оказалось, даже не заметили, что с ее прической было что-то не то.