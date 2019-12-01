Андрей Аршавин уехал со своим сыном за границу

Андрей Аршавин вывез младшего сына за границу по причине проведения жеребьевки интернационального первенства Евро-2020. Игры за кубок начнутся летом следующего года с участием футбольной сборной России. Аршавин стал участником официальных мероприятий.Сын спортсмена увлекается футболом, подчеркивая наличие у него фамилии Аршавин. Посещение Будапешта, на территории которого проходила жеребьёвка, оказалась для мальчика значимым событием. Аршавин рассказал о путешествии своим поклонникам в Instagram. Футболист подчеркнул успешность завершения мероприятия. Аршавин-младший уже вошел в детскую команду в составе академии Барселоны.