Андрей Аршавин уехал со своим сыном за границу
Андрей Аршавин выехал за границу в компании своего сына. Он смог найти общий язык с матерью собственных детей Юлией Барановской, поэтому теперь поддерживает отношения с тремя детьми, рожденными от него телеведущей.
Андрей Аршавин вывез младшего сына за границу по причине проведения жеребьевки интернационального первенства Евро-2020. Игры за кубок начнутся летом следующего года с участием футбольной сборной России. Аршавин стал участником официальных мероприятий.
Сын спортсмена увлекается футболом, подчеркивая наличие у него фамилии Аршавин. Посещение Будапешта, на территории которого проходила жеребьёвка, оказалась для мальчика значимым событием. Аршавин рассказал о путешествии своим поклонникам в Instagram. Футболист подчеркнул успешность завершения мероприятия. Аршавин-младший уже вошел в детскую команду в составе академии Барселоны.
Андрей Аршавин вывез младшего сына за границу по причине проведения жеребьевки интернационального первенства Евро-2020. Игры за кубок начнутся летом следующего года с участием футбольной сборной России. Аршавин стал участником официальных мероприятий.
Сын спортсмена увлекается футболом, подчеркивая наличие у него фамилии Аршавин. Посещение Будапешта, на территории которого проходила жеребьёвка, оказалась для мальчика значимым событием. Аршавин рассказал о путешествии своим поклонникам в Instagram. Футболист подчеркнул успешность завершения мероприятия. Аршавин-младший уже вошел в детскую команду в составе академии Барселоны.