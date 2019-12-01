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Нумеролог Клара Кузденбаева рассказала, что у Ксении Собчак родится дочь

Клара Кузденбаева, которая серьезно занимается нумерологией, рассказала, что, проанализировав цифры, становится понятно, что Ксения Собчак должна стать мамой во второй раз, и у нее родится дочь.

Нумеролог Клара Кузденбаева рассказала, что у Ксении Собчак родится дочь

По словам нумеролога, родить Ксения Собчак должна будет в возрасте 38 лет, именно столько телеведущей как раз исполнилось в этом году.
Сделала анализ Клара и цифр, которые имеют отношения к Константину Богомолову. Так, выяснилось, что он в ближайшее время тоже может стать папой, но у него для этого отведен более большой отрезок времени, а именно целых 5 лет.

Конечно, воспринимать подобный анализ, как последнюю инстанцию, не стоит, но Ксению Собчак в последнее время и правда очень часто поздравляют с предстоящим пополнением в семье.


Прогнозы Клары Кузденбаевой для Богомолова и Собчак вообще очень оптимистичные. Так, она отметила, что у пары будет достаточно крепкий брак. Тем не менее они все-таки могут и часто ссориться из-за характера Ксении, но сейчас Константин из-за своей сильной любви старается избегать подобных конфликтов.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:08

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