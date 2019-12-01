Нумеролог Клара Кузденбаева рассказала, что у Ксении Собчак родится дочь

По словам нумеролога, родить Ксения Собчак должна будет в возрасте 38 лет, именно столько телеведущей как раз исполнилось в этом году.Сделала анализ Клара и цифр, которые имеют отношения к Константину Богомолову. Так, выяснилось, что он в ближайшее время тоже может стать папой, но у него для этого отведен более большой отрезок времени, а именно целых 5 лет.Конечно, воспринимать подобный анализ, как последнюю инстанцию, не стоит, но Ксению Собчак в последнее время и правда очень часто поздравляют с предстоящим пополнением в семье.Прогнозы Клары Кузденбаевой для Богомолова и Собчак вообще очень оптимистичные. Так, она отметила, что у пары будет достаточно крепкий брак. Тем не менее они все-таки могут и часто ссориться из-за характера Ксении, но сейчас Константин из-за своей сильной любви старается избегать подобных конфликтов.