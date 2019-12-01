Анна Семенович публично рассекретила своего брата





Как оказалось, Кирилл, который моложе знаменитой сестры на 7 лет, работает специалистом в сфере IT и старается особо не афишировать свое родство с популярной исполнительницей. Пришедший в студию программы брат Анны Семенович оказался весьма скромным молодым человеком. В то же время, он, как отметили многие гости, весьма не глуп и довольно симпатичен, а некоторые даже рассмотрели в нем внешние сходства с популярной сестрой.Свою непубличность молодой человек объясняет тем фактом, что он не хочет как бы то ни было навредить своей персоной старшей сестре. «Для нее ведь известность – это своего рода профессия. Я это все прекрасно понимаю», - признался он.