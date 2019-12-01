Дана Борисова посмеялась над слухами о беременности от Алексея Панина





Дана Борисова рассказывала о том, что была в гостях на новом YouTube-шоу о косметологии, продюсером которого является Алексей Панин. Ведущая показала несколько снимков после съемок, где они с актером вместе позируют. Журналисты тут же стали писать об их романе, а некоторые люди и вовсе считают, что начался он давно, и пара ждет рождения ребенка.Алексей Панин первый стал комментировать слухи о беременности Даны Борисовой и о своем разрушительном образе жизни, пьянстве и долгах. Он обратился к корреспондентам и попросил проверять всю информацию, прежде чем писать. Актер очень эмоционально выразился в своем блоге и сердился, что о сборах больным детям журналисты не пишут, а неправду о знаменитых людях подхватывают мгновенно.Дана Борисова высказалась несколько лаконичнее. Она сообщила, что не беременна от Алексея Панина, и виделись они лишь несколько раз в жизни. Сейчас она занимается выпуском своей книги и на личную жизнь времени не хватает.