Алена Рапунцель в образе царя в одном из этапов "Человека года" отметила, что не быть Федору Стрелкову победителем

На телестройке закончился уже полуфинал конкурса "Человек года", из-за которого в последнее время между участниками происходят постоянные склоки. На этот раз ребятам необходимо было показать, насколько они артистичны.Для выполнения поставленной задачи Алена Рапунцель перевоплотилась в царя. Войдя в образ, девушка решила, скорее всего, использовать сложившуюся ситуацию в своих целях и заявила, что ни при каких обстоятельствах не может стать победителем Федор Стрелков. Она вспомнила молодому человеку и то, как плохо он относится к представительницам прекрасного пола, и то, что он пытался выставить свою девушку Катю Скалон чуть-ли не алкоголичкой.Поддержал Алену и Дмитрий Дмитренко, который не менее феерично разнес другую конкурсантку, а именно Милену Безбородову.