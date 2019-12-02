Юлия Ковальчук показала себя без макияжа во время создания в особняке новогоднего настроения

На своей странице в Instagram Юлия Ковальчук показала подписчикам видео, где она решила нарядить ёлку. Знаменательное событие первого дня зимы она решила записать и поделиться зимним настроением. На видео можно увидеть Юлию Ковальчук в пижаме, кружащей по комнат. Она сообщила, что поднять настроение можно только подготовкой к самым долгожданным праздникам. Знаменитость пообещала обязательно показать результат своей работы позже.Публикацию Юлия Ковальчук подписала сообщением для любительниц домашнего макияжа, рассказав, что они могут не выдержать ее неухоженного образа. Фанаты стали комментировать видео и многие указали, как разочарованы ее видом. Нашлись подписчики, которые намекнули на ее нетрезвый образ жизни. Но преданные фанаты заявляют, что вокалистка всегда выглядит хорошо.