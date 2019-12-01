Экс-супруга отсудила у Глушакова 4 квартиры и 100 миллионов рублей





Денис и Дарья Глушаковы поженились еще в 2009 году, результатом чего стало рождение сына и дочери, последняя из которых появилась на свет три года тому назад. Все же, их семейная жизнь окончилась в начале текущего года, что подтвердилось разводом в Никулинском суде. Бракоразводный процесс постепенно набрал форму скандального, поскольку сопутствовал неподтвержденной информации о супружеских изменах футболиста, выведении им на скрытые счета сбережений и угроз теперь уже бывшей супруге.Кроме прочего, сообщается о желании юристов и самой Дарьи Глушаковой отсудить большую сумму компенсации на содержание детей. В ходе повторного рассмотрения дела, Мосгорсуд вынудил спортсмена отдать экс-возлюбленной три квартиры в Москве, одну жилплощадь в Сочи, дом в Миллерово, а также ежемесячные алименты по 500 тысяч рублей, которые составляют общую сумму компенсации в 100 млн рублей. Эти деньги пойдут на воспитание детей по достижению ими совершеннолетия. В свою очередь, Глушаков сообщал о намерении обжаловать решение суда.