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Экс-супруга отсудила у Глушакова 4 квартиры и 100 миллионов рублей

После 10 лет брака чета Глушаковых сообщила о начале бракоразводного процесса в феврале 2019 года. Теперь стало известно, что экс-супруга отсудила у знаменитого футболиста 4 квартиры и 100 миллионов рублей.

Денис и Дарья Глушаковы поженились еще в 2009 году, результатом чего стало рождение сына и дочери, последняя из которых появилась на свет три года тому назад. Все же, их семейная жизнь окончилась в начале текущего года, что подтвердилось разводом в Никулинском суде. Бракоразводный процесс постепенно набрал форму скандального, поскольку сопутствовал неподтвержденной информации о супружеских изменах футболиста, выведении им на скрытые счета сбережений и угроз теперь уже бывшей супруге.

Кроме прочего, сообщается о желании юристов и самой Дарьи Глушаковой отсудить большую сумму компенсации на содержание детей. В ходе повторного рассмотрения дела, Мосгорсуд вынудил спортсмена отдать экс-возлюбленной три квартиры в Москве, одну жилплощадь в Сочи, дом в Миллерово, а также ежемесячные алименты по 500 тысяч рублей, которые составляют общую сумму компенсации в 100 млн рублей. Эти деньги пойдут на воспитание детей по достижению ими совершеннолетия. В свою очередь, Глушаков сообщал о намерении обжаловать решение суда.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:25

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