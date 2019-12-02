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Экс-солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов не помогает дочери

Экс-солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов не оказывает помощи своей дочери. В эфире проекта «Звёзды сошлись» он сообщил, что уже не поддерживает контакт с ребёнком.
Экс-солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов не помогает дочери

Дочери музыканта исполнилось 19 лет. С матерью девушки Юлией он развелся многие годы назад и теперь живёт с иной семьёй. Недавно у него родился сын, которого назвали Георгием.

«Отца она воспринимает как кошелёк. Её так воспитала мать. В настоящее время не поддерживаем общение», — отметил Гарик Богомазов.

Музыкант добавил, что уделяет много времени своей новой семье. С момента рождения сына прошло не очень много времени, но Гарик Богомазов активно участвует в гастролях. Он отметил, что более часто во время корпоративов получает просьбы исполнить хиты «Отпетых мошенников», а особенной популярностью пользуется трек «Люби меня люби». Артист отказался раскрыть свои гонорары за выступления, добавив главенство своей супруги в вопросах финансов.

Богомазов отметил, что в его жизни имелся период, когда он буквально «сорил деньгами». Средства тратились на девушек лёгкого поведения, выпивку и развлечения. Помимо этого, он одно время довольно много тратил из-за игры в покер, но одномоментно не проигрывал крупных сумм.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:08

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