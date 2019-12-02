Экс-солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов не помогает дочери

Дочери музыканта исполнилось 19 лет. С матерью девушки Юлией он развелся многие годы назад и теперь живёт с иной семьёй. Недавно у него родился сын, которого назвали Георгием., — отметил Гарик Богомазов.Музыкант добавил, что уделяет много времени своей новой семье. С момента рождения сына прошло не очень много времени, но Гарик Богомазов активно участвует в гастролях. Он отметил, что более часто во время корпоративов получает просьбы исполнить хиты «Отпетых мошенников», а особенной популярностью пользуется трек «Люби меня люби». Артист отказался раскрыть свои гонорары за выступления, добавив главенство своей супруги в вопросах финансов.Богомазов отметил, что в его жизни имелся период, когда он буквально «сорил деньгами». Средства тратились на девушек лёгкого поведения, выпивку и развлечения. Помимо этого, он одно время довольно много тратил из-за игры в покер, но одномоментно не проигрывал крупных сумм.