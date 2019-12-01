Алина Загитова поддержала Петра Чернышева деньгами на лечение Анастасии Заворотнюк





Как оказалось, поддержать спортсмена, семья которого оказалась в непростой ситуации, своим вкладом на лечение звезды «Моей прекрасной няни» решилась и молодая российская чемпионка Алина Загитова, которая предпочла не афишировать свой поступок. Еще в сентябре этого года Загитова оказалась в команде Татьяны Навки, которая готовит новое новогоднее ледовое шоу. Как утверждает супруга главы пресс-службы Кремля, ноябрь в коллективе начался с того, что многие коллеги решили оказать Петру Чернышеву дружескую поддержку. Не прошла мимо беды коллеги и молодая спортсменка, которая с детства привыкла к добрым делам.Более того, отмечается, что немногим ранее олимпийская чемпионка при поддержке Анны Щербаковой и Александры Трусовой уже устраивала импровизированную благотворительную акцию для детей-хоккеистов, имеющих ограниченные возможности.