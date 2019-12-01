Ольга Бузова опубликовала в Instagram снимок, где она позирует топлес прикрывшись ромашками
Ведущая скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Ольга Бузова сделала новое фото, где она голая прикрывает свои интимные места букетом из ромашек.
Фотография была сделана сразу после того, как певица выступила на сцене Тулы. Таким образом звезда решила отблагодарить тех фанатов, которые посещают ее концерты. Сделала Ольга это не совсем банально, выложив в своем аккаунте Instagram снимок, где она запечатлена без одежды, но закрывает себя огромным букетом из ромашек. Своих поклонников Ольга не забыла поблагодарить за поддержку и отметила, что у нее с жителями Тулы взаимная любовь.
Подписчикам звезды такое фото явно пришлось по душе. И если одни спрашивали у нее, а делала ли она этот кадр, будучи голой, то другие говорили, что Ольга шикарна и ей нет равных.
Напомним, что это уже не первый подобный кадр, сделанный Ольгой Бузовой, так как ранее она позировала в трусах и майке в центре ночного Питера. Довольно часто делает фотографии Ольга Бузова и в коротких платьях или юбках.
Фотография была сделана сразу после того, как певица выступила на сцене Тулы. Таким образом звезда решила отблагодарить тех фанатов, которые посещают ее концерты. Сделала Ольга это не совсем банально, выложив в своем аккаунте Instagram снимок, где она запечатлена без одежды, но закрывает себя огромным букетом из ромашек. Своих поклонников Ольга не забыла поблагодарить за поддержку и отметила, что у нее с жителями Тулы взаимная любовь.
Подписчикам звезды такое фото явно пришлось по душе. И если одни спрашивали у нее, а делала ли она этот кадр, будучи голой, то другие говорили, что Ольга шикарна и ей нет равных.
Напомним, что это уже не первый подобный кадр, сделанный Ольгой Бузовой, так как ранее она позировала в трусах и майке в центре ночного Питера. Довольно часто делает фотографии Ольга Бузова и в коротких платьях или юбках.