Анну Седокову заподозрили в четвертой беременности





Во время съемок одного из новогодних концертов для популярного музыкального канала Анна Седокова появилась в студии в сопровождении своего нового избранника – известного баскетболиста Яниса Тиммы. Примерно в те же дни в Сети были опубликованы фотографии с очередного выступления артистки в ночном клубе, где она вышла на сцену в обтягивающем платье. Именно на этих снимках поклонники рассмотрели относительно большой живот любимой певицы.В результате в рядах фанатов Седоковой появилось мнение о том, что исполнительница снова находится в положении. Впрочем, не обошлось и без тех, кто уверен, что эффект большого живота на тех самых фото вызван лишь слишком плотным ужином. Многие также отметили, что у Анны Седоковой было уже три беременности, и такое их количество просто не могло не отразиться на животе знаменитости.