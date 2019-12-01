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Анну Седокову заподозрили в четвертой беременности

Поклонники известной российской певицы Анны Седоковой начали подозревать, что знаменитость снова беременна и в скором времени родит четвертого ребенка. К такому выводу фанаты артистки пришли из-за ее новой фотографии, на которой она позирует в обтягивающем платье.
Анну Седокову заподозрили в четвертой беременности

Во время съемок одного из новогодних концертов для популярного музыкального канала Анна Седокова появилась в студии в сопровождении своего нового избранника – известного баскетболиста Яниса Тиммы. Примерно в те же дни в Сети были опубликованы фотографии с очередного выступления артистки в ночном клубе, где она вышла на сцену в обтягивающем платье. Именно на этих снимках поклонники рассмотрели относительно большой живот любимой певицы.

В результате в рядах фанатов Седоковой появилось мнение о том, что исполнительница снова находится в положении. Впрочем, не обошлось и без тех, кто уверен, что эффект большого живота на тех самых фото вызван лишь слишком плотным ужином. Многие также отметили, что у Анны Седоковой было уже три беременности, и такое их количество просто не могло не отразиться на животе знаменитости.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:10

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