Яна Рудсковская и Евгений Плющенко купили дом на колесах
Известный российский фигурист Евгений Плющенко в эфире нового шоу свое супруги Яны Рудковской под названием «ЯнаСупер» похвастался новой покупкой. Спортсмен обзавелся люксовым домом на колесах.
Свою исполнившуюся мечту Плющенко первым делом решил показать супруге, однако продюсер, судя по всему, оказалась не в восторге от этой обновки. Сам же фигурист ранее неоднократно рассказывал о том, что очень любит автомобили и часто покупает интересные новые модели, которые спустя какое-то время продает, теряя немалую часть потраченных на них денег. Но мечтой спортсмена был дом на колесах, и теперь он его приобрел. Вот только эту покупку он скрыл от супруги, решив сделать для нее сюрприз. В эфире реалити «Яна Супер» Плющенко представил покупку жене, однако ожидаемого восторга с ее стороны не последовало. Напротив, Рудковская поинтересовалась стоимостью «обновки» и спросила, не будет ли она в скором времени продана, как и многие другие автомобили мужа.
Впрочем, по словам Евгения Плющенко у него на этот фургон большие планы. В частности он планирует перекрасить его кузов в черный цвет и установить более крупные колеса. При этом, признается спортсмен, покупка этого транспортного средства оказалась весьма недешевым «удовольствием».
Свою исполнившуюся мечту Плющенко первым делом решил показать супруге, однако продюсер, судя по всему, оказалась не в восторге от этой обновки. Сам же фигурист ранее неоднократно рассказывал о том, что очень любит автомобили и часто покупает интересные новые модели, которые спустя какое-то время продает, теряя немалую часть потраченных на них денег. Но мечтой спортсмена был дом на колесах, и теперь он его приобрел. Вот только эту покупку он скрыл от супруги, решив сделать для нее сюрприз. В эфире реалити «Яна Супер» Плющенко представил покупку жене, однако ожидаемого восторга с ее стороны не последовало. Напротив, Рудковская поинтересовалась стоимостью «обновки» и спросила, не будет ли она в скором времени продана, как и многие другие автомобили мужа.
Впрочем, по словам Евгения Плющенко у него на этот фургон большие планы. В частности он планирует перекрасить его кузов в черный цвет и установить более крупные колеса. При этом, признается спортсмен, покупка этого транспортного средства оказалась весьма недешевым «удовольствием».