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Яна Рудсковская и Евгений Плющенко купили дом на колесах

Известный российский фигурист Евгений Плющенко в эфире нового шоу свое супруги Яны Рудковской под названием «ЯнаСупер» похвастался новой покупкой. Спортсмен обзавелся люксовым домом на колесах.
Яна Рудсковская и Евгений Плющенко купили дом на колесах

Свою исполнившуюся мечту Плющенко первым делом решил показать супруге, однако продюсер, судя по всему, оказалась не в восторге от этой обновки. Сам же фигурист ранее неоднократно рассказывал о том, что очень любит автомобили и часто покупает интересные новые модели, которые спустя какое-то время продает, теряя немалую часть потраченных на них денег. Но мечтой спортсмена был дом на колесах, и теперь он его приобрел. Вот только эту покупку он скрыл от супруги, решив сделать для нее сюрприз. В эфире реалити «Яна Супер» Плющенко представил покупку жене, однако ожидаемого восторга с ее стороны не последовало. Напротив, Рудковская поинтересовалась стоимостью «обновки» и спросила, не будет ли она в скором времени продана, как и многие другие автомобили мужа.

Впрочем, по словам Евгения Плющенко у него на этот фургон большие планы. В частности он планирует перекрасить его кузов в черный цвет и установить более крупные колеса. При этом, признается спортсмен, покупка этого транспортного средства оказалась весьма недешевым «удовольствием».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:37

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