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Певица Алсу об отце своих детей: "Муж много работает"

Алсу рассказала об отце собственных детей. Певица сообщила, что занимается воспитанием, поскольку её муж Ян Абрамов очень много работает для обеспечения нужд семьи.

От предпринимателя Алсу родила 3-х детей. Певица отметила, что безотказным влиянием на воспитательный процесс становится выражение «я сейчас папе скажу». В то же время исполнительница не может сказать, что Ян Абрамов проявляет высокую строгость в отношении детей. Причина «магического» влияния угрозы привлечения отца заключается в его высоком авторитете для наследниц.

Певица отметила четкое понимание детей факта главенства Абрамова в семье, ввиду чего они постоянно прислушиваются к его мнению. Когда младшая дочь певицы решила стать участницей проекта «Голос.Дети», Алсу с супругом поговорили с ребёнком, объяснив наличие там и многих других талантливых претендентов. Певица считала, что Микелла Абрамова станет переживать из-за возможности неудачи во время проведения слепых прослушиваний. В реальности опасениям артистки были напрасными, ведь её дочь смогла дойти до финала конкурса.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 01:06

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