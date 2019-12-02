Певица Алсу об отце своих детей: "Муж много работает"

От предпринимателя Алсу родила 3-х детей. Певица отметила, что безотказным влиянием на воспитательный процесс становится выражение «я сейчас папе скажу». В то же время исполнительница не может сказать, что Ян Абрамов проявляет высокую строгость в отношении детей. Причина «магического» влияния угрозы привлечения отца заключается в его высоком авторитете для наследниц.Певица отметила четкое понимание детей факта главенства Абрамова в семье, ввиду чего они постоянно прислушиваются к его мнению. Когда младшая дочь певицы решила стать участницей проекта «Голос.Дети», Алсу с супругом поговорили с ребёнком, объяснив наличие там и многих других талантливых претендентов. Певица считала, что Микелла Абрамова станет переживать из-за возможности неудачи во время проведения слепых прослушиваний. В реальности опасениям артистки были напрасными, ведь её дочь смогла дойти до финала конкурса.