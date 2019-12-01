Игорь Николаев поздравил дочь Филиппа Киркорова Аллу-Викторию с восьмилетием

Игорь Николаев уже много лет поддерживает с Филиппом Киркоровым дружеские отношения. Сегодня композитор поздравил дочь короля российской эстрады с ее восьмым днем рождения. Исполнитель опубликовал фотографию, на которой он запечатлен рядом с Аллой-Викторией и Филиппом Киркоровым. Композитор одет в голубой костюм и тёмно-синюю рубашку, певец в футболку серебристого цвета, а его дочка в платье с цветочным принтом. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Игорь Николаев пожелал имениннице ярких впечатлений от жизни и огромного счастья.Подписчики композитора присоединились к его словам, добавив, чтобы Алла-Виктория была здорова и росла такой же красивой и скромной, как сейчас. Также пользователи Сети поздравили Филиппа Киркорова с появлением на свет дочери. За несколько минут публикация Игоря Николаева набрала почти 2 000 отметок "Мне нравится".