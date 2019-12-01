Анна Семенович отказалась от 3 млн рублей за свидание с миллиардером

Экс-солистка коллектива «Блестящие» в эфире программы «Секрет на миллион» сообщила различные детали из своей жизни. Анна Семенович отметила предложение, которое получила относительно недавно со стороны некоего богатого мужчины. На персональный телефон артистки был совершен звонок от знакомой по одной из вечеринок дамы, но певица не сумела понять, с кем точно говорит. После этого её шокировали предложением встретиться с боссом собеседницы за 3 млн рублей.Сам разговор вызвал у певицы возмущение, поэтому она просто сбросила вызов, сообщив своднице о недопустимости таких предложений. Анна Семенович добавила, что не намерена создавать новых знакомств с мужчинами, поскольку её личная жизнь в полной мере налажена. После отказа собеседница прислала сообщение с предложением увеличить оплату до 5 млн рублей. Анна Семенович заблокировала номер, не став выяснять, что конкретно ей предлагали сделать ради указанной суммы.