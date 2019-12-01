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Стеша Нестерова рассказала, что Настя Балинская угрожает ей физической расправой из-за общения с Лешей Кудряшовым

Бывшая участница скандального телевизионного проекта "Дом-2" Стеша Нестерова шокирована поведением Насти Балинской. По ее словам, Настя то звонит ей с разных мобильных номеров, то угрожает расправиться с ней, а ко всему еще и пускает в Сети нехорошие сплетни о ней.

Стеша Нестерова рассказала, что Настя Балинская угрожает ей физической расправой из-за общения с Лешей Кудряшовым

Стеша Нестерова рассказала, что из-за тесной дружбы с Лешей Кудряшовым ей приходится опасаться за себя. Его бывшая девушка Настя Балинская якобы опустилась до угроз в ее адрес. Однако Стеша Нестерова отметила, что все сказанное Балинской является полным бредом и не более того.

Так, она подчеркнула, что Леша Кудряшов не живет в ее квартире, и она не содержит его, а это лишь домыслы Балинской. Если они посещают вместе кафе, молодой человек сам оплачивает свой счет. Стеша Нестерова сказала, что между ней и Кудряшовым лишь дружба.


Такой же версии придерживается и сам Леша Кудряшов, который не скрывает, что общается со Стешей Нестеровой, чтобы из первых уст узнавать, как дела у бывшей девушки Насти Ивановой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:02

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