Стеша Нестерова рассказала, что Настя Балинская угрожает ей физической расправой из-за общения с Лешей Кудряшовым





Стеша Нестерова рассказала, что из-за тесной дружбы с Лешей Кудряшовым ей приходится опасаться за себя. Его бывшая девушка Настя Балинская якобы опустилась до угроз в ее адрес. Однако Стеша Нестерова отметила, что все сказанное Балинской является полным бредом и не более того.Так, она подчеркнула, что Леша Кудряшов не живет в ее квартире, и она не содержит его, а это лишь домыслы Балинской. Если они посещают вместе кафе, молодой человек сам оплачивает свой счет. Стеша Нестерова сказала, что между ней и Кудряшовым лишь дружба.Такой же версии придерживается и сам Леша Кудряшов, который не скрывает, что общается со Стешей Нестеровой, чтобы из первых уст узнавать, как дела у бывшей девушки Насти Ивановой.