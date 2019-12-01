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Певица Жасмин любит новый год больше, чем день рождения

Певица Жасмин призналась своим подписчикам в Instagram, что любит новый год больше, чем день рождения. Также исполнительница продемонстрировала платье для новогодней съемки на МузТВ.
Певица Жасмин любит новый год больше, чем день рождения

Певица Жасмин показала фанатам несколько фотографий в черном платье с разрезом до бедра, которое полностью расшито пайетками. Свой образ знаменитость дополнила массивными серьгами в виде сердец. В этом наряде исполнительница побывала на новогодней съемке на МузТВ. В комментарии к публикации певица Жасмин отметила, что ровно месяц остался до нового года и призналась, что любит этот праздник больше дня рождения. Исполнительница уже успела выяснить тонкости выбора мандаринов на программе «Естественный отбор», обсудить праздничные дресс-коды за кулисами «Модного приговора» и записать в студии две новогодние песни. При этом знаменитость сообщила, что у нее пока нет праздничного настроения и попросила фанатов кинуть в нее «волшебным снежком».

Подписчики исполнительницы написали огромное количество комплиментов. Многие попытались поднять настроение певице Жасмин, рассказав ей рождественские смешные истории.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:49

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