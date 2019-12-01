Певица Жасмин любит новый год больше, чем день рождения

Певица Жасмин показала фанатам несколько фотографий в черном платье с разрезом до бедра, которое полностью расшито пайетками. Свой образ знаменитость дополнила массивными серьгами в виде сердец. В этом наряде исполнительница побывала на новогодней съемке на МузТВ. В комментарии к публикации певица Жасмин отметила, что ровно месяц остался до нового года и призналась, что любит этот праздник больше дня рождения. Исполнительница уже успела выяснить тонкости выбора мандаринов на программе «Естественный отбор», обсудить праздничные дресс-коды за кулисами «Модного приговора» и записать в студии две новогодние песни. При этом знаменитость сообщила, что у нее пока нет праздничного настроения и попросила фанатов кинуть в нее «волшебным снежком».Подписчики исполнительницы написали огромное количество комплиментов. Многие попытались поднять настроение певице Жасмин, рассказав ей рождественские смешные истории.