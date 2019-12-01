Дочь Кристины Орбакайте Клавдия показала растяжку в модном бутике

Клавдия Земцова совершенно не приемлет долгие походы в магазины одежды, поэтому радует подписчиков в соцсетях своими акробатическими трюками. Известно, что дочь известной певицы ранее занималась балетом, который позволил ей совершить растяжку в центре модного бутика. Пока её мама занималась поиском подходящего наряда, 7-летняя девочка устроила для продавцов настоящее шоу. Позднее она опубликовала фотографии на веб-платформе Instagram, подписав их словами: "Пока мама покупает себе красоты, я решила немного растянуться".Поклонники восхитились спортивной подготовкой внучки Аллы Пугачевой, пожелав её успехов в звездной карьере. Сама Орбакайте хранит в тайне теперешние увлечения дочери, последний раз появившись на публике с ней на вечеринке по случаю Хэллоуина. Напоминаем, что следующий концерт Кристины Орбакайте намечен на 7 декабря в Москве. Поп-певица выступит в честь вручения музыкальной премии "Песня года 2019", церемония которой состоится в спорткомплексе ВТБ Арена. Кроме неё на сцене появятся София Ротару, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Егор Крид и другие.