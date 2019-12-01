У звезды "Дома-2" Александры Ульянцевой был интим в самолете
На днях бывшая участница телепроекта "Дом-2" Александра Ульянцева в своём интервью рассказала о пикантном случае, который произошёл в самолёте, следовавшем из Москвы во Владивосток.
Проведя на телестройке без малого три месяца, спортсменка и просто красивая девушка Александра покинула проект. Но от интервью для журнала "Дом-2" она не отказалась, рассказав много интересного из своей жизни.
Ульянцева призналась, что могла злоупотреблять спиртным наедине с собой, иногда её посещали мысли об измене своему молодому человеку. А был даже случай, когда девушка играла в настоящем казино.
А самая интересная история произошла с Александрой Ульянцевой на борту самолёта, а точнее в его туалете. Именно там, со слов участницы телепроекта "Дом-2", она занималась любовью со своим партнёром. Такие подробности шокировали читателей журнала.
Правда, сама девушка не видит ничего зазорного в такой шалости, так как их связывали серьёзные отношения, и им просто захотелось утолить страсть, вспыхнувшую между ними на большой высоте среди белоснежных облаков.
Проведя на телестройке без малого три месяца, спортсменка и просто красивая девушка Александра покинула проект. Но от интервью для журнала "Дом-2" она не отказалась, рассказав много интересного из своей жизни.
Ульянцева призналась, что могла злоупотреблять спиртным наедине с собой, иногда её посещали мысли об измене своему молодому человеку. А был даже случай, когда девушка играла в настоящем казино.
А самая интересная история произошла с Александрой Ульянцевой на борту самолёта, а точнее в его туалете. Именно там, со слов участницы телепроекта "Дом-2", она занималась любовью со своим партнёром. Такие подробности шокировали читателей журнала.
Правда, сама девушка не видит ничего зазорного в такой шалости, так как их связывали серьёзные отношения, и им просто захотелось утолить страсть, вспыхнувшую между ними на большой высоте среди белоснежных облаков.