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У звезды "Дома-2" Александры Ульянцевой был интим в самолете

На днях бывшая участница телепроекта "Дом-2" Александра Ульянцева в своём интервью рассказала о пикантном случае, который произошёл в самолёте, следовавшем из Москвы во Владивосток.

У звезды "Дома-2" Александры Ульянцевой был интим в самолете

Проведя на телестройке без малого три месяца, спортсменка и просто красивая девушка Александра покинула проект. Но от интервью для журнала "Дом-2" она не отказалась, рассказав много интересного из своей жизни.

Ульянцева призналась, что могла злоупотреблять спиртным наедине с собой, иногда её посещали мысли об измене своему молодому человеку. А был даже случай, когда девушка играла в настоящем казино.


А самая интересная история произошла с Александрой Ульянцевой на борту самолёта, а точнее в его туалете. Именно там, со слов участницы телепроекта "Дом-2", она занималась любовью со своим партнёром. Такие подробности шокировали читателей журнала.

Правда, сама девушка не видит ничего зазорного в такой шалости, так как их связывали серьёзные отношения, и им просто захотелось утолить страсть, вспыхнувшую между ними на большой высоте среди белоснежных облаков.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:42

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