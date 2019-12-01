У звезды "Дома-2" Александры Ульянцевой был интим в самолете





Проведя на телестройке без малого три месяца, спортсменка и просто красивая девушка Александра покинула проект. Но от интервью для журнала "Дом-2" она не отказалась, рассказав много интересного из своей жизни.Ульянцева призналась, что могла злоупотреблять спиртным наедине с собой, иногда её посещали мысли об измене своему молодому человеку. А был даже случай, когда девушка играла в настоящем казино.А самая интересная история произошла с Александрой Ульянцевой на борту самолёта, а точнее в его туалете. Именно там, со слов участницы телепроекта "Дом-2", она занималась любовью со своим партнёром. Такие подробности шокировали читателей журнала.Правда, сама девушка не видит ничего зазорного в такой шалости, так как их связывали серьёзные отношения, и им просто захотелось утолить страсть, вспыхнувшую между ними на большой высоте среди белоснежных облаков.