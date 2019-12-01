Актриса Ольга Гобзева объяснила причину своего ухода в монастырь
Ольга Гобзева объяснила причину, по которой отправилась в монастырь, оставив карьеру актрисы. Неожиданный уход знаменитости из кинематографа в 1992-м вызвал удивление у многих фанатов артистки.
В течение собственной карьеры Гобзева принимала участие в 50 кинолентах, а также вела работу с Андреем Тарковским. После ухода знаменитости в монастырь поклонники строили различные предположения о причинах этого решения. Высказывались мнения о сложности конкуренции с молодыми коллегами, удовлетворение от максимальных достижений в кино и многие другие. Ольга Гобзева во время общения с журналистами рассказала, что никогда не думала о становлении монахиней. Как-то артистку пригласили присоединиться к воздержанию от пищи на время Великого поста. Тогда она поехала в монастырь, даже не догадываясь о подготовке для неё пострига.
«Поговела 3 дня. Самые первые дни в монастыре совершенно ничего не едят. Затем пришел владыко и дал благословение на становление послушницей фактически спустя 2 дня нахождения в монастыре. Уже в последний день 1-й недели поста был праздник Торжества православия. Тогда же и постригли. Была шокирована», - отметила актриса.
Гобзева сообщила, что осознавала свои неправильные действия, однако сильно боялась будущего. Для неё было смешно слышать сплетни о причинах становления инокиней. Она добавила, что существовал слух, будто её постригли «по блату», однако это большая ошибка. Некоторое время после ухода в монастырь Ольга Гобзева поддерживала общение со знакомыми артистами.
В течение собственной карьеры Гобзева принимала участие в 50 кинолентах, а также вела работу с Андреем Тарковским. После ухода знаменитости в монастырь поклонники строили различные предположения о причинах этого решения. Высказывались мнения о сложности конкуренции с молодыми коллегами, удовлетворение от максимальных достижений в кино и многие другие. Ольга Гобзева во время общения с журналистами рассказала, что никогда не думала о становлении монахиней. Как-то артистку пригласили присоединиться к воздержанию от пищи на время Великого поста. Тогда она поехала в монастырь, даже не догадываясь о подготовке для неё пострига.
«Поговела 3 дня. Самые первые дни в монастыре совершенно ничего не едят. Затем пришел владыко и дал благословение на становление послушницей фактически спустя 2 дня нахождения в монастыре. Уже в последний день 1-й недели поста был праздник Торжества православия. Тогда же и постригли. Была шокирована», - отметила актриса.
Гобзева сообщила, что осознавала свои неправильные действия, однако сильно боялась будущего. Для неё было смешно слышать сплетни о причинах становления инокиней. Она добавила, что существовал слух, будто её постригли «по блату», однако это большая ошибка. Некоторое время после ухода в монастырь Ольга Гобзева поддерживала общение со знакомыми артистами.