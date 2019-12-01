Супруг певицы Славы Анатолий Данилицкий подарил ей на новый год "сверкающее" платье

Певица Слава опубликовала ролик, на котором она запечатлена на кухне. Исполнительница надела платье в пол, которое украшено серебристыми пайетками. Знаменитость кружится, демонстрируя поклонникам, как сверкает ее новый наряд. Потом она признается своему супругу Анатолию Данилицкому в любви. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram певица Слава рассказала, что "сверкающее" платье ей подарил на новый год ее любимый муж. Также она отметила: "В год крыски буду самой красивой!!!!" В конце знаменитость поздравила всех с наступающими новогодними праздниками.Подписчики отреагировали моментально. Они написали, что исполнительница их буквально ослепила своим новым нарядом. Фанаты оставили множество комплиментов и отметили стройную фигуру певицы. За один час публикацию знаменитости успели просмотреть почти 105 000 пользователей Сети.