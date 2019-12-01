Артем Сорока покинул реалити-шоу "Дом-2"





Артем уходит из проекта и, по его словам, он почувствовал себя более свободным, а теперь готовится к новой жизни. На шоу Артем пробыл более двух лет. За это время у него появилось немало поклонников и тех, кто не раз осуждал и не разделял его поступков. Цель, которую преследовал Сорока, он осуществил. Молодой человек хотел себя реализовать как музыкант, а запись песен и клипов для него было первоочередным занятием.Первый год Артема на шоу был весьма скандальным и обсуждаемым. Он себя проявил настоящим ловеласом: закрутил роман с Марго Овсянниковой, затем переключился на Елену Баранову. Второй год жизни на проекте Сорока полностью посвятил творчеству и музыке. Но его поклонники не раз обсуждали, что пребывание Артема на проекте затянулось.Два года участия - это не маленький срок, но преждевременный уход из проекта грозит штрафом, так как все участники подписывают договор о соблюдении всех правил.На проекте Олег Сорока не раз высказывал свое мнение о происходящем. К его мнению прислушивались и считали весьма объективным. После того, как Олег покинул шоу, объективности явно больше не станет, и этим весьма расстроены не только участники, но и поклонники "Дома-2".Уход Артема Сороки еще долго будет обсуждаться зрителями шоу. Ходят слухи, что на это повлиял провальный кастинг в Беларуси.