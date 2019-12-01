Звезда "Дом-2" Виктория Романец показала в Instagram свое упругое тело
Бывшая участница скандального реалити-проекта "Дом-2" Виктория Романец не перестает радовать своих поклонников своими откровенными снимками. На этот раз она в Сети разместила ролик, где обнажила пятую точку и едва прикрыла грудь.
Виктории Романец есть чем гордиться, ведь она смогла довести свою фигуру до совершенных форм. Теперь свое стройное тело Виктория показывает со всех сторон. По ее словам, подобных успехов она достигла с помощью постоянных физических нагрузок, а также правильного питания. Так, в личном аккаунте Instagram девушка опубликовала очень пикантное видео.
Подписчики звезды не стали скрывать того, что пришли в восторг, увидев фигуру Романец. Одни писали, что она настоящая красотка, а другие отметили, видно, над созданием такого тела была проделана не маленькая работа. Стоит отметить, что Виктория Романец стала известной благодаря участию в проекте "Дом-2", сейчас она замужем за участником телестройки Антоном Гусевым, который является частым гостем в различных программах на федеральных каналах.
Виктории Романец есть чем гордиться, ведь она смогла довести свою фигуру до совершенных форм. Теперь свое стройное тело Виктория показывает со всех сторон. По ее словам, подобных успехов она достигла с помощью постоянных физических нагрузок, а также правильного питания. Так, в личном аккаунте Instagram девушка опубликовала очень пикантное видео.
Подписчики звезды не стали скрывать того, что пришли в восторг, увидев фигуру Романец. Одни писали, что она настоящая красотка, а другие отметили, видно, над созданием такого тела была проделана не маленькая работа. Стоит отметить, что Виктория Романец стала известной благодаря участию в проекте "Дом-2", сейчас она замужем за участником телестройки Антоном Гусевым, который является частым гостем в различных программах на федеральных каналах.