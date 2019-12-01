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Астропсихолог заявила, что Ксения Собчак и Константин Богомолов вскоре разведутся

Ирина Фалькао, которая занимается астропсихологией, уверена, что Ксения Собчак и Константин Богомолов не будут вместе и уже совсем скоро подадут на развод.

Астропсихолог заявила, что Ксения Собчак и Константин Богомолов вскоре разведутся

По словам Ирины, у пары очень слабая между собой совместимость. Собчак достаточно сильная особа и любит власть, а Богомолов очень мягок и чувствителен. И если Ксении необходимо на ногах стоять очень твердо, то Константину более импонирует летать в облаках.

Ко всему, Ксения и Константин будут систематически разбираться, кто в их семье главный и из-за этого будут очень часто ссориться. В конце концов Богомолову просто надоест, что Ксения постоянно пытается перетягивать, как говорится, одеяло на себя, и показывать, что она во всем главная.

Вскоре надоест и самой Собчак тот факт, что ее супруг очень слабая личность, и в итоге она примет решение, что ей опять придется развестись.


Напомним, что свадьба Собчак и Богомолова состоялась в сентябре этого года и вызвала у многих недоумение, потому что жених и невеста приехали в ЗАГС на катафалке.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:53

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