Астропсихолог заявила, что Ксения Собчак и Константин Богомолов вскоре разведутся





По словам Ирины, у пары очень слабая между собой совместимость. Собчак достаточно сильная особа и любит власть, а Богомолов очень мягок и чувствителен. И если Ксении необходимо на ногах стоять очень твердо, то Константину более импонирует летать в облаках.Ко всему, Ксения и Константин будут систематически разбираться, кто в их семье главный и из-за этого будут очень часто ссориться. В конце концов Богомолову просто надоест, что Ксения постоянно пытается перетягивать, как говорится, одеяло на себя, и показывать, что она во всем главная.Вскоре надоест и самой Собчак тот факт, что ее супруг очень слабая личность, и в итоге она примет решение, что ей опять придется развестись.Напомним, что свадьба Собчак и Богомолова состоялась в сентябре этого года и вызвала у многих недоумение, потому что жених и невеста приехали в ЗАГС на катафалке.