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"Наша с Артуром Мартиросяном Вселенная": Валентина Рубцова поздравила дочь Софию с днем рождения

Валентина Рубцова в социальной сети Instagram поздравила дочь Софию с днем рождения. Также актриса отметила, что ребенок является для нее с супругом Артуром Мартиросяном Вселенной.
"Наша с Артуром Мартиросяном Вселенная": Валентина Рубцова поздравила дочь Софию с днем рождения

Валентина Рубцова опубликовала семейную фотографию. На снимке запечатлены звезда комедийного сериала "СашаТаня", ее возлюбленный Артур Мартиросян и их дочка София. Актриса и ее супруг одеты в черные футболки и светлые джинсы, а их наследница надела белую футболку и джинсы со звёздами. В комментарии к посту в Instagram Валентина Рубцова написала, что сегодня София празднует свой 8-й день рождения. Звезда сериала "СашаТаня" помнит момент, когда родилась дочь, она взглянула на актрису и Артура Мартиросяна сильным и не по-детски мудрым взглядом. Знаменитость добавила: "Теперь твой взгляд - это моя сила, мой компас, моя цель стать лучше, чтобы когда-нибудь, ты мной гордилась! Мы тебя очень любим!"

Благодаря дочери Валентина Рубцова ощущает, что сделала в этой жизни что-то полезное и важное. Она пожелала Софии здоровья и счастья. Подписчики знаменитости присоединились к ее словам и оставили свои поздравления. Публикация звезды "СашаТаня" уже набрала почти 9 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:36

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