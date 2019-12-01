"Наша с Артуром Мартиросяном Вселенная": Валентина Рубцова поздравила дочь Софию с днем рождения

Валентина Рубцова опубликовала семейную фотографию. На снимке запечатлены звезда комедийного сериала "СашаТаня", ее возлюбленный Артур Мартиросян и их дочка София. Актриса и ее супруг одеты в черные футболки и светлые джинсы, а их наследница надела белую футболку и джинсы со звёздами. В комментарии к посту в Instagram Валентина Рубцова написала, что сегодня София празднует свой 8-й день рождения. Звезда сериала "СашаТаня" помнит момент, когда родилась дочь, она взглянула на актрису и Артура Мартиросяна сильным и не по-детски мудрым взглядом. Знаменитость добавила: "Теперь твой взгляд - это моя сила, мой компас, моя цель стать лучше, чтобы когда-нибудь, ты мной гордилась! Мы тебя очень любим!"Благодаря дочери Валентина Рубцова ощущает, что сделала в этой жизни что-то полезное и важное. Она пожелала Софии здоровья и счастья. Подписчики знаменитости присоединились к ее словам и оставили свои поздравления. Публикация звезды "СашаТаня" уже набрала почти 9 000 лайков.