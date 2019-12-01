Константин Меладзе не пришел на вечеринку Веры Брежневой

В Сети продолжают распространяться слухи об ухудшении отношений Веры Брежневой и Константина Меладзе. Подобная неподтвержденная информация появилась после того, как певица оказалась под капельницей якобы из-за возможного развода. Сама звезда не раскрыла подробностей личной жизни. Теперь эти предположения набрали новой силы после презентации косметического бренда Vera. На своеобразной вечеринке экс-солистка поп-группы "ВИА Гра" появилась без сопровождения супруга.Вместо этого, компанию знаменитости составили модель и давняя подруга Елена Перминова, а также родная сестра Виктория Галушко. Фанатов удивила новая публикация Брежневой в соцсети Instagram, которая содержала снимки с презентации, на которой отсутствовал знаменитый продюсер. Поэтому фолловеры задавали множество вопросов о причине игнорирования Меладзе важного события в жизни собственной жены. Исполнительница решила не отвечать на провоцирующие комментарии, в то же время поблагодарив собственную команду бьюти-экспертов и менеджеров, организовавших мероприятие.