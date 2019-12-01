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Анфиса Чехова получила награду в номинации «Книга года»

Анфиса Чехова похвасталась преданным поклонникам в Instagram, что получила награду в номинации «Книга года» по версии журнала Fb. Также телеведущая опубликовала несколько фотографий с мероприятия.
Анфиса Чехова получила награду в номинации «Книга года»

Накануне Анфиса Чехова побывала на премии «Люди года» по версии журнала Fb, где она получила награду в номинации «Книга года», за свой сборник стихов. Певица опубликовала несколько фотографий с мероприятия, на которых она запечатлена в платье в пол, украшенном пайетками. Своей образ писательница дополнила массивными серьгами и броским макияжем. В комментарии к публикации в Instagram артистка написала: "Стихи я писала для себя, не рассчитывая на признание! Сначала их оценили Вы, мои дорогие подписчики, и это придало мне уверенности и сил дальше выносить их на Суд людской". Анфисе Чеховой очень приятно получать награду за своё творчество и труд.

Телеведущая поблагодарила иллюстраторов и всех, кто помогал ей создать книгу. Подписчики начали поздравлять исполнительницу с победой и оставили множество комплиментов. Некоторые написали, что обязательно прочитают ее стихи. Публикация Анфисы Чеховой уже набрала почти 3 000 отметок "Мне нравится".

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:14

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