Олег Меньшиков во время спектакля травмировал ногу





В ближайшее время многочисленные зрители не смогут лично оценить живые выступления любимого артиста. Как оказалось, в минувшую пятницу во время игры в спектакле под названием «1900» Олег Меньшиков получил серьезную травму ноги. Об этом сообщили представители театра через его официальные аккаунты в социальных сетях. «Визит к медикам показал, что повреждение является более серьезным, чем казалось изначально. Теперь главная рекомендация врачей – тщательное наблюдение и полный покой. Из-за этого мы вынуждены отменить спектакли, назначенные на 3, 4 и 5 декабря», - сообщают в театре.Также в сообщениях об отмене постановок представители театра им. Ермоловой подчеркнули, что все купленные зрителями билеты подлежат возврату в кассах.