Олег Меньшиков во время спектакля травмировал ногу
Известный российский актер и худрук Театра им. Ермоловой Олег Меньшиков на данный момент задействован сразу в нескольких постановках, каждая из которых пользуется большой популярностью у зрителя. Теперь же многие из них будут отменены в связи с тем, что во время одного из недавних спектаклей артист получил травму ноги.
В ближайшее время многочисленные зрители не смогут лично оценить живые выступления любимого артиста. Как оказалось, в минувшую пятницу во время игры в спектакле под названием «1900» Олег Меньшиков получил серьезную травму ноги. Об этом сообщили представители театра через его официальные аккаунты в социальных сетях. «Визит к медикам показал, что повреждение является более серьезным, чем казалось изначально. Теперь главная рекомендация врачей – тщательное наблюдение и полный покой. Из-за этого мы вынуждены отменить спектакли, назначенные на 3, 4 и 5 декабря», - сообщают в театре.
Также в сообщениях об отмене постановок представители театра им. Ермоловой подчеркнули, что все купленные зрителями билеты подлежат возврату в кассах.
В ближайшее время многочисленные зрители не смогут лично оценить живые выступления любимого артиста. Как оказалось, в минувшую пятницу во время игры в спектакле под названием «1900» Олег Меньшиков получил серьезную травму ноги. Об этом сообщили представители театра через его официальные аккаунты в социальных сетях. «Визит к медикам показал, что повреждение является более серьезным, чем казалось изначально. Теперь главная рекомендация врачей – тщательное наблюдение и полный покой. Из-за этого мы вынуждены отменить спектакли, назначенные на 3, 4 и 5 декабря», - сообщают в театре.
Также в сообщениях об отмене постановок представители театра им. Ермоловой подчеркнули, что все купленные зрителями билеты подлежат возврату в кассах.