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В Петербурге умер знаменитый дирижер Марис Янсонс

Выдающийся российский дирижер Марис Янсонс скончался на 77-ом году жизни в Петербурге. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на друга семьи маэстро.
В Петербурге умер знаменитый дирижер Марис Янсонс

Сообщается, что, по предварительным данным, причиной смерти дирижера стала сердечная недостаточность. Других данных о причинах или обстоятельствах смерти Янсонса источники пока не приводят. Стоит отметить, что Янсонс в свое время окончил Ленинградскую государственную консерваторию, после чего работал с лучшими мировыми оркестрами. Сегодня его считают одним из самых выдающихся дирижеров последних лет. А в 1979 году Марис Янсонс был удостоен звания заслуженного артиста Российской СФСР, спустя еще семь лет режиссера назвали уже народным артистом.

Кроме того, за свою выдающуюся деятельность маэстро был признан почетным членом Королевской академии музыки (Лондон), почетным членом Общества друзей музыки (Вена), а также рыцарем Ордена Нидерландского льва. Наконец, исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича в 2005 году принесло Марису Янсонсу одну из самых престижных премий в современном музыкальном мире – «Грэмми».

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Культура / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:58

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