Илья Авербух представит постановку «Шутовская свадьба» на Мальте
Илья Авербух 13 декабря представит постановку на Мальте ледового шоу «Шутовская свадьба». Выступление представляет собой адаптированную версию «Хрустального Дворца» с использованием музыки композитора Алексея Шора, и пройдёт в Arena Independence.
Сюжет постановки базируется на истории периода управления страной императрицей России Анной, известной огромным влечением к торжествам и всякого рода развлечениям. Однажды она постановила провести в ледовом дворце на Неве свадьбу для собственных придворных шутов. Спектакль объединяет фигурное катание, приёмы драмтеатра, живое песенное исполнение, различные цирковые трюки, а также использование новых технологий.
Илья Авербух сообщил, что его труппа имеет обширный опыт работы в самых разных государствах. Он отметил большую честь получения приглашения со стороны Еврофонда развития культуры для становления первой компанией из РФ, которая обеспечит постановку спектакля на Мальте.
«Конечно, для Мальты постановка будет выдающимся событием. Приложим все усилия, чтобы премьерный показ стал началом традиции многих ледовых шоу и спектаклей, которые станут демонстрироваться на Мальте каждый год. Уверен, такие проекты могут существенно укрепить дружбу и культурное взаимодействие между нашими государствами», - рассказал Авербух.
Сюжет постановки базируется на истории периода управления страной императрицей России Анной, известной огромным влечением к торжествам и всякого рода развлечениям. Однажды она постановила провести в ледовом дворце на Неве свадьбу для собственных придворных шутов. Спектакль объединяет фигурное катание, приёмы драмтеатра, живое песенное исполнение, различные цирковые трюки, а также использование новых технологий.
Илья Авербух сообщил, что его труппа имеет обширный опыт работы в самых разных государствах. Он отметил большую честь получения приглашения со стороны Еврофонда развития культуры для становления первой компанией из РФ, которая обеспечит постановку спектакля на Мальте.
«Конечно, для Мальты постановка будет выдающимся событием. Приложим все усилия, чтобы премьерный показ стал началом традиции многих ледовых шоу и спектаклей, которые станут демонстрироваться на Мальте каждый год. Уверен, такие проекты могут существенно укрепить дружбу и культурное взаимодействие между нашими государствами», - рассказал Авербух.