Илья Авербух представит постановку «Шутовская свадьба» на Мальте

Сюжет постановки базируется на истории периода управления страной императрицей России Анной, известной огромным влечением к торжествам и всякого рода развлечениям. Однажды она постановила провести в ледовом дворце на Неве свадьбу для собственных придворных шутов. Спектакль объединяет фигурное катание, приёмы драмтеатра, живое песенное исполнение, различные цирковые трюки, а также использование новых технологий.Илья Авербух сообщил, что его труппа имеет обширный опыт работы в самых разных государствах. Он отметил большую честь получения приглашения со стороны Еврофонда развития культуры для становления первой компанией из РФ, которая обеспечит постановку спектакля на Мальте., - рассказал Авербух.