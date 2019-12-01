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Гарик Сукачев отмечает 60-летний юбилей

Известный российский рок-музыкант и певец Гарик Сукачев в это воскресенье, 1 декабря, отмечает юбилей. Знаменитому артисту исполнилось 60 лет.
Гарик Сукачев отмечает 60-летний юбилей

Гарик Сукачев родился в 1959 году в подмосковном Мякинино. Его отец Иван Федорович с 14-летнего возраста работал грузчиком, а в 1944 году был призван в ряды Красной армии, где освоил трубу. В составе военного оркестра отец будущей знаменитости выступал на танцах, где и произошло его знакомство с Валентиной Богдановой – матерью юбиляра. Примечательно, что сам Сукачев позднее снял фильм под названием «Праздник», который основан на рассказах матери, попавшей в юные годы в партизанский отряд. Сам артист утверждает, что рос самым обычным советским мальчишкой.

Что же касается личной жизни, то еще в 1983 году Сукачев женился на Ольге Королевой, которая ради возлюбленного решилась даже на продажу своего ресторана. Как утверждает музыкант, у него иногда создается такое впечатление, словно уже родился женатым, ведь спустя столько лет счастливой совместной жизни их с супругой взаимная любовь все еще сильна настолько, что ни о каких поклонницах не может быть и речи. «Жена для меня, как солнце, хлеб, вода или воздух – необходимое и естественное явление», - подчеркивает Гарик Сукачев.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:05

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