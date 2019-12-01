"Через месяц Новый год": Сергей Лазарев задумался о покупке подарков

Сергей Лазарев опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в одном из торговых центров. Исполнитель стоит возле арки, украшенной веточками ели, новогодними шарами и бантиками, рядом искусственные елки с имитацией снега. Знаменитый певец одет в черный свитер, брюки и коричневое пальто. Свой образ Сергей Лазарев дополнил клетчатым шарфом. В комментарии к публикации в соцсети Instagram исполнитель написал: "С первым днем зимы всех вас! Через месяц Новый Год! Настала пора задуматься о покупке новогодних подарков".В конце своего поста Сергей Лазарев решил поинтересоваться у подписчиков, как они поступают, покупают подарки заранее или в последний день перед праздником. Фанаты начали рассказывать свои истории. Многие отметили, что на снимке исполнитель получился очень стильным и красивым. Публикация уже набрала почти 50 000 лайков.