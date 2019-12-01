Жанна Бадоева: Мода на белоснежную улыбку в Голливуде поменялась

Телеведущая Жанна Бадоева во время посещения американской стоматологической клиники в штате Калифорния узнала необычную тенденцию в стране. Её врач рассказал, что большинство звезд Голливуда теперь предпочитают натуральный вид зубов белоснежным. Многие знаменитые киноактеры просят подобрать оттенок их улыбки к коже. Кроме прочего, совершенно невероятной оказалась мода на еле заметную щербинку в передних зубах. По словам иностранного стоматолога, это позволяет добиться молодого и необычного образа, к которому стремится почти каждый житель США.Интересными также оказались расценки на услуги местных зубных техников. Для лечения одного зуба пациент может выложить до 10 тысяч долларов. Это связано с тем, что многие практикующие врачи также обслуживают известных на весь мир киноактеров, певцов и музыкантов. Также является важным имя того или иного стоматолога и расположение больницы. Бадоева говорит, что поскольку попасть на съемочную площадку может каждый житель Калифорнии, они стараются следить за здоровьем зубов и стройностью фигуры.