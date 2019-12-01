Симона Юнусова: «Алиса получила новый опыт, читая прозу»

Симона Юнусова постоянно рассказывает подписчикам в соцсетях о правильном воспитании и о том, чем занимается ее внучка Алиса. Сегодня мать рэпера сообщила, малышка получила новый опыт, читая прозу. Она рассказала, что с 2 лет Алиса учит стихи. Недавно Симона Юнусова объясняла внучке, что в отрывке из повести «Тимур и его команда» 2 действующих лица - автор и Женька, которых нужно разделять интонационно, необходимы паузы между предложениями. Алиса поняла все, кроме одного, что такое «паузы». Тогда Симона Юнусова привела Алису в актёрскую школу, чтобы «наполнить» ее талантом.Также мать Тимати опубликовала несколько фотографий своей внучки, на которых она запечатлена в черном платье, белом фартуке и с пионерским галстуком. На одном из кадров девочка стоит на сцене, на других она сфотографирована со своими друзьями в школе актерского мастерства. Подписчики высоко оценили публикацию матери Тимати и оставили множество положительных комментариев.