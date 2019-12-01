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«Его почти никогда нет»: Сестра Димы Билана Анна рассказала об отношениях с братом

Сейчас сестра известного российского певца Димы Билана Анна более известна публике под сценическим псевдонимом OTANA. Певица исполняет ту музыку, которую любит сама. В беседе с журналистами портала «СтарХит» она рассказала о своих отношениях со знаменитым братом и заявила, что их творческие пути вряд ли когда-либо пересекутся.
«Его почти никогда нет»: Сестра Димы Билана Анна рассказала об отношениях с братом

Недавно OTANA выпустила новый сингл под названием «Утопия», который сразу же очаровал многочисленных слушателей. Теперь певица уверена, что ее творческий путь развивается в правильном направлении, тем более, что она может позволить себе предложить публике ту музыку, которую любит сама. Призналась Анна и в том, что Дима Билан сыграл большую роль в ее воспитании, хотя разница в возрасте у сестры с братом довольно солидная – OTANA на 14 лет младше популярного исполнителя. А вот рассказывая об отношениях в семье, сестра Билана посетовала на то, что видится с родственниками очень редко. «За то время, что я нахожусь в России, а это уже около года, мы вместе смогли встретиться только один раз. С Димой тоже видимся довольно редко, его почти никогда нет, он все время занят», - отметила артистка.

Впрочем, отметила OTANA, они с братом постоянно стараются поддерживать связь. «Скоро уже новогодние праздники, поэтому обязательно соберемся. Я вообще люблю уютные теплые вечера в кругу семьи», - добавила она.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:07

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