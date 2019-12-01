Ксения Бородина призналась, что ей надоело работать в "Дом-2"





Ксения Бородина высказалась не очень хорошо в адрес тех девушек, которые очень популярны в Instagram. Оказалось, что звезду в прямом смысле этого слова бесит тот факт, что им достается все очень просто, а бизнесмены готовы бросить весь мир к их ногам.Не раскрыла Бородина и тайну о своем супруге, ведь всех давно интересует, чем он занимается и не является ли обычным альфонсом. Но больше всего поверг в шок тот факт, что Бородина устала от того, что ее жизнь связана с "Дом-2". Ксения отметила, что хотела бы вести что-то в духе программы "Пусть говорят".Рассказала Бородина и о том, что совсем недавно мечтала о собственной передаче на YouTube, но в итоге побоялась, что у нее может не получиться, и она не сможет создать по-настоящему интересный проект.