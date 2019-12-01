Наташа Королёва и Надежда Бабкина встретились в Сургуте

Наташа Королёва ведет активный образ жизни и часто посещает различные мероприятия. Недавно знаменитая певица отправилась в Сургут, где она встретилась со своей коллегой по сцене исполнительницей Надеждой Бабкиной. В социальной сети Instagram возлюбленная Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан, показала фанатам новую фотографию. На снимке Наташа Королёва запечатлена сидя на руках у Надежды Бабкиной, знаменитости смеются и смотрят прямо в камеру. Супруга Тарзана одета в черное платье с цветочным принтом, а народная артистка выбрала темно-синие платье, украшенное пайетками.В комментарии к публикации Наташа Королёва написала: "Шалим с Надеждой Георгиевной". Подписчики написали огромное количество комплиментов знаменитостям. Многие обратили внимание, что Надежда Бабкина заметно помолодела. За несколько десятков минут публикация исполнительницы набрала почти 7 000 лайков.