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Смартфон Redmi K30 будет оснащен жидкостной системой охлаждения

Смартфон Redmi K30 будет оснащен опцией жидкостного охлаждения. Больше деталей об этом устройстве китайского бренда в составе компании Xiaomi станет доступно уже на следующей неделе, о чем сообщает один из инсайдеров на собственной странице в Twitter.
Смартфон Redmi K30 будет оснащен жидкостной системой охлаждения

Бренд Redmi представит смартфон K30 уже 10 декабря. При этом теперь сотрудники производителя участвуют в «сезоне тизеров». Такой период уже рассматривается многими как традиционное действие перед официальным дебютом устройства. При этом тизеры оказались весьма странными.

Размещенная в соцсетях картинка содержит намёк на использование смартфоном системы жидкостного охлаждения. Именно таким образом интерпретируется изображение инсайдером Мукулом Шармой. Новые изображения были опубликованы в интернете руководителем бренда Redmi Лю Вейбингом, который дал обещание раскрыть больше деталей о продукте через неделю.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:35

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