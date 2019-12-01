Смартфон Redmi K30 будет оснащен жидкостной системой охлаждения
Смартфон Redmi K30 будет оснащен опцией жидкостного охлаждения. Больше деталей об этом устройстве китайского бренда в составе компании Xiaomi станет доступно уже на следующей неделе, о чем сообщает один из инсайдеров на собственной странице в Twitter.
Бренд Redmi представит смартфон K30 уже 10 декабря. При этом теперь сотрудники производителя участвуют в «сезоне тизеров». Такой период уже рассматривается многими как традиционное действие перед официальным дебютом устройства. При этом тизеры оказались весьма странными.
Размещенная в соцсетях картинка содержит намёк на использование смартфоном системы жидкостного охлаждения. Именно таким образом интерпретируется изображение инсайдером Мукулом Шармой. Новые изображения были опубликованы в интернете руководителем бренда Redmi Лю Вейбингом, который дал обещание раскрыть больше деталей о продукте через неделю.
Бренд Redmi представит смартфон K30 уже 10 декабря. При этом теперь сотрудники производителя участвуют в «сезоне тизеров». Такой период уже рассматривается многими как традиционное действие перед официальным дебютом устройства. При этом тизеры оказались весьма странными.
Размещенная в соцсетях картинка содержит намёк на использование смартфоном системы жидкостного охлаждения. Именно таким образом интерпретируется изображение инсайдером Мукулом Шармой. Новые изображения были опубликованы в интернете руководителем бренда Redmi Лю Вейбингом, который дал обещание раскрыть больше деталей о продукте через неделю.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:35