В особняке Плющенко и Рудковской завелись мыши

Евгений Плющенко рассказал, что именно жена настояла на занятиях их ребёнка фигурным катанием. Сам спортсмен надеялся связать жизнь мальчика с футболом либо хоккеем. В итоге он сам занимается тренировками сына и периодически вынужден подходить к данному вопросу весьма жестко. Во время домашнего отдыха он часто играет с ребёнком и даже позволяет мальчику составить компанию во время похода в хранилище оружия.Плющенко признался, что намерен отправить мальчика на обучение единоборствам ради обеспечения ребёнка методам самозащиты. Во время съёмок нового выпуска шоу «ЯнаСупер» фигурист с мальчиком играли в бассейне. В какой-то момент Плющенко сообщил о появлении мыши. Он задал риторический вопрос о появлении грызуна у бассейна. Поймать мышь фигуристу с сыном не удалось. Было озвучено предположение, что мышь проникла в дом через открытое окно.