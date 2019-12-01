Наталья Андрейченко предложила бывшему мужу Максиму Дунаевскому снова взять ее в жены





После длительного отсутствия на родине, актриса Наталья Андрейченко снова появилась в России и стала одной из гостей популярного ток-шоу телеканала «Россия 1», ведущим которого является Андрей Малахов. Более того, впервые за много лет она встретилась в студии шоу со своим первым супругом Максимом Дунаевским. В прежние времена артистка была четвертой по счету супругой знаменитого композитора. К слову, сам Дунаевский пришел в студию с большим букетом цветов и преподнес его бывшей возлюбленной. Артистка, в свою очередь, не растерялась и спросила у экс-супруга, не хотел бы он случайно снова взять ее в жены. К удивлению собравшихся в студии гостей композитор не стал отвечать отказом, напротив, он добавил, что нарядился так торжественно как раз по этому поводу. А вот над предложением 63-летнрей артистки он обещал хорошо подумать.Удивленный произошедшим ведущий сразу же поинтересовался, свободен ли маэстро от обязательств на данный момент. «Можно и так сказать», - несколько уклончиво ответил на этот вопрос Максим Дунаевский.