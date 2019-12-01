Садальский рекомендует пожилым женщинам искать спутников в соцсетях

Знаменитый российский актер Станислав Садальский посетил поселок Лотошино в Подмосковье с оздоровительной акцией. Звезда позднее выставила публикацию в соцсети Instagram, где призналась в нескольких подробностях из личной жизни. К примеру, несмотря на ненависть артиста к физическим нагрузкам, он согласился поучаствовать с местными пенсионерками в занятиях по скандинавской ходьбе. Упражнения смогли убедить знаменитость в важности спорта для поддержания здоровья.Кроме прочего, артист попробовал себя в нескольких местных клубах и кружках по интересам, отметив курсы рисования и уроки информатики для пожилых людей. По словам Садальского, для пенсионеров крайне важно научиться пользоваться современными технологиями. Помимо появления разнообразных хобби, интернет также может послужить местом для знакомств среди стариков. Артист говорит, что многие люди после выхода на пенсию становятся одинокими, а поиск спутника жизни в соцсетях поможет скрасить будничные дни.