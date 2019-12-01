Валерий Леонтьев заявил о планах завершить карьеру





По словам артиста, сейчас он ведет здоровый образ жизни: Леонтьев полностью отказался от спиртного, поэтому целый год не прикасался ни к чему подобному. Более того, музыкант сумел бросить курить после того, как эта пагубная привычка преследовала его без малого 40 лет. «Курить и пить бросил, на будущий год планируют бросить работать», - приводит слова Валерия Леонтьева «Комсомольская правда».Кроме всего прочего, по словам популярного исполнителя, ближайший Новый год он планирует встречать на своей даче в США с бокалом минеральной воды. Сейчас, отмечает Леонтьев, за участком и домом в Майами, где он выращивает авокадо, личи и манго, присматривает его супруга.