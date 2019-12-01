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Регина Тодоренко поздравила фанатов с первым днём зимы

Регина Тодоренко опубликовала на странице в Instagram совместную фотографию со своим возлюбленным Владом Топаловым. Этим постом телеведущая поздравила фанатов с первым днем зимы.
Регина Тодоренко поздравила фанатов с первым днём зимы

Регина Тодоренко часто общается со своими подписчиками в социальных сетях. Сегодня телеведущая показала фанатам новую фотографию, на которой она запечатлена с Владом Топаловым возле автомобиля, украшенного гирляндами и новогодней мишурой. Возле фургона стоят большие коробки с подарками и ёлки в снегу. Знаменитость одета в коричневую дубленку и спортивные штаны, свой образ она дополнила красным вязаным шарфом. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Регина Тодоренко написала: "С первым днём зимы всех".

В конце своего поста телеведущая поинтересовалась у подписчиков знают ли они, с кем и где они будут праздновать новый год. Поклонники отреагировали моментально. Многие рассказали о своих планах на новогодние праздники и отметили, что Регина Тодоренко и Влад Топалов самая красивая пара российского шоу-бизнеса. Публикация уже набрала более 97 000 лайков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:24

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