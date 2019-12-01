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«Делай предложение»: Ирина Аллегрова потребовала от Николая Баскова женитьбы

Известный российский композитор Игорь Крутой стал все чаще делиться с подписчиками в соцсети Intstagram забавными роликами с участием звезд отечественной эстрады. В этот раз он снял на телефон довольно интересный диалог, произошедший между Ириной Аллегровой и Николаем Басковым, во время которого певица потребовала от коллеги женитьбы.
«Делай предложение»: Ирина Аллегрова потребовала от Николая Баскова женитьбы

На показанном Крутым ролике золотой голос российской эстрады нежно обнимает Аллегрову, пока на фоне звучит песня «Незаконченный роман». Певица в ответ на это заявляет: «Мы прямо накаркали этой песней, он не заканчивается, а продолжается». Не упустил момента для комментария и сам Басков. «Он может начаться. Мы ведь красивая пара», - подчеркнул музыкант. Не растерявшись, Ирина Аллегрова тут же выпалила: «Так делай предложение». В этот момент Николай Басков похоже немного «испугался», поэтому тут же закрыл объектив камеры рукой.

Стоит напомнить, что всем недавно в Сети было опубликовано видео, на котором Игорь Крутой и Николай Басков «дрались» за телефон. Певец активно пытался отобрать у маэстро смартфон, но тот никак не хотел его отдавать. Позднее артист объяснил, что композитор снял его во время раскрытия какого-то секрета, поэтому Басков и пошел на столь отчаянный шаг, лишь бы только запись впоследствии не была опубликована.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:05

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