«Делай предложение»: Ирина Аллегрова потребовала от Николая Баскова женитьбы
Известный российский композитор Игорь Крутой стал все чаще делиться с подписчиками в соцсети Intstagram забавными роликами с участием звезд отечественной эстрады. В этот раз он снял на телефон довольно интересный диалог, произошедший между Ириной Аллегровой и Николаем Басковым, во время которого певица потребовала от коллеги женитьбы.
На показанном Крутым ролике золотой голос российской эстрады нежно обнимает Аллегрову, пока на фоне звучит песня «Незаконченный роман». Певица в ответ на это заявляет: «Мы прямо накаркали этой песней, он не заканчивается, а продолжается». Не упустил момента для комментария и сам Басков. «Он может начаться. Мы ведь красивая пара», - подчеркнул музыкант. Не растерявшись, Ирина Аллегрова тут же выпалила: «Так делай предложение». В этот момент Николай Басков похоже немного «испугался», поэтому тут же закрыл объектив камеры рукой.
Стоит напомнить, что всем недавно в Сети было опубликовано видео, на котором Игорь Крутой и Николай Басков «дрались» за телефон. Певец активно пытался отобрать у маэстро смартфон, но тот никак не хотел его отдавать. Позднее артист объяснил, что композитор снял его во время раскрытия какого-то секрета, поэтому Басков и пошел на столь отчаянный шаг, лишь бы только запись впоследствии не была опубликована.
На показанном Крутым ролике золотой голос российской эстрады нежно обнимает Аллегрову, пока на фоне звучит песня «Незаконченный роман». Певица в ответ на это заявляет: «Мы прямо накаркали этой песней, он не заканчивается, а продолжается». Не упустил момента для комментария и сам Басков. «Он может начаться. Мы ведь красивая пара», - подчеркнул музыкант. Не растерявшись, Ирина Аллегрова тут же выпалила: «Так делай предложение». В этот момент Николай Басков похоже немного «испугался», поэтому тут же закрыл объектив камеры рукой.
Стоит напомнить, что всем недавно в Сети было опубликовано видео, на котором Игорь Крутой и Николай Басков «дрались» за телефон. Певец активно пытался отобрать у маэстро смартфон, но тот никак не хотел его отдавать. Позднее артист объяснил, что композитор снял его во время раскрытия какого-то секрета, поэтому Басков и пошел на столь отчаянный шаг, лишь бы только запись впоследствии не была опубликована.